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“Yayalara karşı saygımız böyle mi?”

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Bazı sürücülerin kaldırımlardaki görme engelliler için yapılmış yürüyüş yollarının ne olduğunu dahi bilmediğini savunan vatandaşlarımız herkesin yayalara biraz daha saygı duyması gerektiğini sözlerine ekledi.

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“Yayalara karşı saygımız böyle mi?”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, bazı insanların yayalara veya kurallara karşı saygı duymadığını bir kez daha şahit olduklarını belirterek sitemlerini bizlerle paylaştı.
Fotoğrafın dün Lefkoşa’da çekildiğini belirten vatandaşımız “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi yayaların ve görme engellilerin kullandığı bu kaldırım kendini bilmez bazı sürücüler tarafından işgal ediliyor” diye konuştu.
Araçların yerinin kaldırımlar olmadığını söyleyen vatandaşımız “sadece kaldırıma park etmiş olsa neyse ancak, görüldüğü gibi görme engelliler için yapılmış yürüyüş yolunun tam üstüne bırakılmış araç adeta kural tanımazlığı yüzümüze vuruyor. Yayalara karşı saygımız böyle mi?” dedi.
Bazı sürücülerin kaldırımlardaki görme engelliler için yapılmış yürüyüş yollarının ne olduğunu dahi bilmediğini savunan vatandaşlarımız herkesin yayalara biraz daha saygı duyması gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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