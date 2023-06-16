Yaya geçidindeki yayaya çarptı, tutuklandı

Lefkoşa'da, yaya geçidinde, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarparak yaralayan sürücü tutuklandı





Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, dün saat 19.00’da Turabi Kebabcı (E-37) yönetimindeki SU 677 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Mihriban Şavluk'a (K-27) çarptı.



Kaza sonucu yaralanan yaya Mihriban Şavluk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kalçasında çatlak teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.



Araç sürücüsü Turabi Kebabcı tutuklandı.

