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Yaya geçidindeki yayaya çarptı, tutuklandı

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Yaya geçidindeki yayaya çarptı, tutuklandı
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Lefkoşa'da, yaya geçidinde,  karşıya geçmeye çalışan  yayaya çarparak yaralayan sürücü tutuklandı


Polis Basın Subaylığından  yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, dün saat 19.00’da Turabi Kebabcı (E-37) yönetimindeki SU 677 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Mihriban Şavluk'a (K-27) çarptı.  
 
Kaza sonucu yaralanan yaya Mihriban Şavluk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kalçasında çatlak teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
 
Araç sürücüsü Turabi Kebabcı tutuklandı.
 
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