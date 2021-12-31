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‘Yavru Konforu' tepkisi

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Türkiye'deki TGRT Haber, KKTC’nin lüks içinde yaşadığını ima eden haber yaptı. Haberde asgari ücretin 6 bin 90 lira olduğu, 13'üncü maaş verildiği, KDV’nin sıfırlandığı belirtildi. Sunucu ise “Meğerse bizim yavru vatanda ciddi bir konfor varmış. Acaba Lefkoşe, Magosa'ya mı yerleşsek" dedi

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‘Yavru Konforu' tepkisi
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Türkiye'deki TGRT Televizyonu'nun "Yavru Vatan Konforu" başlığı altına yaptığı haber sunumu tepki topladı.
"Orada bir Kıbrıs'ımız var uzakta" alt başlığı ile verilen haberde, Türk Lirası kullanımından dolayı yaşanan mağduriyet gündeme getirilmedi, ancak, henüz uygulamaya girmeyen asgari ücret üzerinden algı yaratıldı.
Alım gücünün incelenmediği, yüzeysel bir yaklaşımla rakamlar üzerinden yorum yapıldığı programa sosyal medyadan tepki yağdı. TGRT Haber'de Kıbrıs'ın kuzeyinde asgari ücretin 6 bin 90 lira olduğu belirtildi, ikramiye olarak hesaplara 13'üncü maaş yattığı konuşuldu, ilaçta ve gıda ürünlerinin tamamına yakınında Katma Değer Vergisi'nin sıfır olduğu vurgulandı. Haber sunumunda ayrıca "Bu hafta % 20-30'luk ucuzluk geliyor" ifadeleri de dikkat çekti.
TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel, "Gitmesek de hellimini çok yemesek de Kıbrıs bizim sevdamız. Meğerse bizim yavru vatanda ciddi bir konfor varmış. "Acaba Lefkoşe, Magosa'ya mı yerleşsek" söylemi öne çıktı.
 
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