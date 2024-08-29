“Yatırımlarımız devam edecek”

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC’ye yatırımların süreceğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kendisinin Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, Binali Yıldırım’ın Türkiye’nin Ulaştırma Bakanı olduğunu ifade ederek, “Onunla çok çalışmalarımız oldu” dedi.

İzolasyonlara rağmen KKTC’nin iletişimi, altyapısı, yollarıyla ilgili çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yapılmasının büyük bir nimet ve değer olduğunu vurgulayan Tatar, “Sizlerin ziyareti bu bağlamda büyük anlam taşımaktadır” diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi, KKTC’nin tanınma noktasına geldiğini, ambargo ve izolasyonların kaldırılması gerektiğini kaydeden Tatar, uluslararası camianın artık Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet, iki ayrı otorite olduğunu gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hedefimiz halkımızı mutlu edebilmek, halkımızın refahını yükseltebilmek ve bu coğrafyada anavatan, yavru vatan, Mavi Vatan birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmektir” diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Şuşa’daki toplantısına katıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz Doğu Akdeniz’de limanlarımızla ve diğer imkanlarımızla bütün Türk dünyasının bir bakıma Akdeniz’e açılan penceresi ve temsilcisi olarak ulusal, milli çıkar ve menfaatlerin korunması bakımından çok stratejik bir pozisyondayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaşın refahını ve güvenliğini artırmak ve dışa yönelik KKTC’nin jeopolitik, jeostratejik gelişmelerle önemini daha da yükseğe taşıyabilmek için anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde gereken katkıyı koyacaklarını belirtti.

URALOĞLU: “YATIRIMLARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ”

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, kabulü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, “Şeref duyduk” dedi.

Bakan Uraloğlu, özellikle doğu-batı yollarında güzel işler yapıldığını kaydetti. Abdulkadir Uraloğlu, “İnşallah yatırımlarımızı sizin desteklerinizle beraber devam ettireceğiz” dedi.

Mavi Vatan noktasında da Gemi Trafik Yönetim Hizmetleriyle ilgili bir çalışmaları olduğunu ifade eden Uraloğlu, çalışma hayata geçirildiğinde, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de güçlü olan stratejik konumunu daha da güçlendireceklerini söyledi.

Kabulde, karşılıklı hediye takdiminde de bulunuldu.