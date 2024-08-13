Yatağa mahkum olan Burak Sağlam yardım bekliyor

27 yaşındaki Kıbrıslı Türk sporcu polis Burak Sağlam, 2019 Monaco’da fitness kategorisinde dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.
Ancak genç polis, geçirdiği trafik kazası sonucunda omurilik yaralanması sonucu yürüyemez duruma geldi ve yatağa bağlı kaldı
Burak’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için gereken tedavi masrafı 3 milyon 403 bin TL’dir. Destek olmak isteyenler için bağış yapılacak IBAN hesap numaraları aşağıdadır:
Ziraat Bankası Güzelyurt Şubesi
Burak Sağlam IBAN NO: TR070001000862957831745001
Mürsel Sağlam IBAN NO: TR050001000862552082725001
Hacer Sağlam IBAN NO: TR030001000862403047325006
Burak Sağlam adına yürütülen bu yardım kampanyası, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ve KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yönetiliyor.