Yaşlıların tahliye sevinci

Yetersiz fiziki koşulları nedeniyle toplumda büyük üzüntü yaratan Sınürüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlıların tümü dün tahliye edildi

Yetersiz fiziki koşulları nedeniyle toplumda büyük üzüntü yaratan Sınürüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlıların tümü dün tahliye edildiBakımevinde kalan yaşlı ve hasta tahliye edilerek, covid pozitif olanların Pandemi hastanesine, yaşlı ve bakıma muhtaç olanların ise Özok Yurduna nakilleri gerçekleştirildi.Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki 22 kişiden, PCR testleri tamamlandıktan sonra hastanede kalması gerekenlerin dışındakiler Özok Yurdu’na dün yerleştirildi. Karantina süreçleri bittikten sonra da Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tadilatı tamamlanıncaya kadar Gazimağusa’da bir yurtta kalacak. Buradaki yurt ücretlerinin de Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacağı bildirildi.Daha önce 9 yaşlı PCR sonuçları pozitif çıktığı için bakımevinden tahliye edilmişti. Dün itibarıyla 8 kişinin daha testinin pozitif olduğu diğer 14 kişinin temaslı olduğu ve temaslılara yeniden PCR testi yapılacağı kaydedildi.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bakımevi ile ilgili son gelişmeler hakkında Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde basın mensuplarını bilgilendirdi.Bakımevi yönetiminin görevden alındığını kaydeden Sadıkoğlu, Vakıflar İdaresi tarafından Müteahhitler Birliği, İskele Belediyesi ve katkı koyacak yatırımcıların da içinde yer alacağı geçici yönetim kurulu oluşturulacağını kaydetti.Bakımevinin yönetiminin tadilattan sonra tümüyle İskele Belediyesi’ne devredileceğini belirten Sadıkoğlu, önlemler çerçevesinde ilk etapta yaşlıların sağlıklarını garantiye almayı öncelediklerini, yaşlıların ilaçlarının da Eczacılar Birliği’nin katkılarıyla temin edilerek yeniden düzenlendiğini kaydetti.Sadıkoğlu, Halk Vakfı’nda görev yapan personelin maaşlarının da mağdur olmamaları için ödenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.