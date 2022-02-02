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“Yaşlılarımızdan hiçbir ücret almayacağız”

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Özok Group, Sınırüstü Yaşlı Bakım Merkezi’nden gelen yaşlılar için devletten ya da hiçbir kurumdan ücret talep etmeyeceklerini açıkladı

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“Yaşlılarımızdan hiçbir ücret almayacağız”

Bir süredir kamuoyunu rahatsız eden Sınırüstü Yaşlı Evi’ndeki gelişmelere Özok Group’tan destek geldi.
Özok Group Genel Koordinatörü Osman Çalışkan konuyla ilgili bir açıklama yaptı,  Sınırüstü Yaşlı Bakım Merkezi’nden gelen yaşlılar için devletten ya da hiçbir kurumdan ücret talep etmeyeceğini ifade etti.
Özok Group Genel Koordinatörü Çalışkan’ın açıklaması şöyle:
“Sınırüstü Yaşlı Bakım Merkezi’nin bir süredir haberlerini tüm kamuoyu gibi biz de sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine öğrendik.
Sınırüstü Yaşlı Merkezi’nden tahliye edilen yaşlılarımızı, Özok Karantina Merkezi’ne yerleştirdik. Yaşlılarımızın bakımı kurumumuz için, vicdani bir hizmet olarak kabul görülmüş olup, Devlet te dahil hiçbir kurum ve kuruluştan ücret talep edilmeyecektir.
Çocuklar geleceğimiz ise yaşlılar da geçmişimizdir. Onlara sahip çıkmak her Kıbrıslı vatandaşın olduğu gibi bizim de boynumuzun borcudur.
Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
 
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