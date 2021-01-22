Yaşlılara eziyet

Dünyanın birçok ülkesinde evlerinde aşılanan yaşlılar, ülkemizde ise hastanelere götürülmek zorunda kalıyor. Yatalak olan ya da yürümekte zorluk çeken yaşlılar adeta eziyet çekerek aşılanmaya gitti





Dünyanın birçok ülkesinde yaşlılar evlerinde aşılanırken ülkemizde ise hastanelere götürülmek zorunda kalıyor.

Evlerinden çıkamayan, yatalak olan ya da yürümekte zorluk çeken yaşlıların adeta eziyet çekerek hastanelere götürülmeleri tepki çekti.

80 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanması, Pandemi Merkezi, Girne Dr.Akçiçek Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Maraş Sağlık Merkezi olmak üzere 5 merkezde bugün de devam edecek.

Girne Belediyesi ise, Sosyal İşler Şubesine başvuran ve hastaneye gitme imkanı olmayan 80 yaş ve üstü vatandaşları evlerinden alarak aşı olmaları için Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürdü.

Belediyenin Sosyal İşler Şubesi'ne başvuran 80 yaş üstü vatandaşlardan ilk sekiz kişi, önceden dezenfekte edilen araçlarla, güvenli koşullar sağlanarak evlerinden alınıp Girne Akçiçek Hastanesi'nde aşı olmaya götürüldü. Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi personelinin ve Zabıta ekiplerinin refakat ettiği vatandaşlar aşılarını yapıldıktan sonra yeniden evlerine bırakıldı.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, hastaneye götürülmek için dün sabah saatlerine kadar belediyeden servis talebinde bulunan 10'u yatalak 30 kişinin daha olduğunu, hastanede olan aşı imkanları doğrultusunda bir düzen içerisinde devam edeceğini kaydetti.

