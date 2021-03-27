Yaşlılara ağız sağlığı taraması

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi heyeti, Kalkanlı Yaşam Evinde ağız sağlığı taraması gerçekleştirdi

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Üyesi Dt. Halil Bakkaloğlu, Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Şenol Tüzüm ve Sağlık Kültür ve Sanat Daire Başkanı Pınar Tarı, Yaşlılar Haftası çerçevesinde Kalkanlı Yaşam Evinde Diş Hekimliği son sınıf öğrencileri Deniz Demir ve Büşra Kavan ile birlikte ağız sağlığı taraması gerçekleştirdi.Tarama sonunda gerekli tanı ve muayene işlemi yapılması gereken kişiler Üniversite eğitim ve uygulama polikliniklerine sevk edildi.