Yaşlılar iki saat aşı bekledi

Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde 80 yaş üzeri için saat 12.00'de başlayacağı açıklanan aşılama, saat 13.45 civarında başladı. 80 yaş üzeri kişiler, 2 saat aşıların gelmesini beklemek zorunda kaldı





Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde 80 yaş üzeri için dün saat 12.00'de başlayacağı açıklanan Covid-19 aşılaması, saat 13.45 civarında başladı. Saat 12.00'de aşı yapmak için gelen 80 yaş üzeri kişiler, yaklaşık 2 saat aşıların gelmesini bekledi.

Saat 12.00'de Merkezde toplanan vatandaş, içerideki bekleme salonunda sırasını alırken görevliler "Bir saat rötarlı başlanacak" bilgisi verdi.

Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde aşı yaptırmaya gelen vatandaşlar, gecikmeden habersiz bırakıldı.

Merkezdeki sağlık çalışanları, "Bu bölgede aşı yapılacağı son anda belli oldu, bu nedenle aşı kartlarımızda küçük bir sorun yaşadık, aşılar ve kartları bekliyoruz. Saat 13.00 gibi başlamayı hedefliyoruz. Buna göre de bitiş saatimizi de öteleyeceğiz" dedi.

Gecikmeyle, merkezdeki kalabalık da giderek arttı, sosyal mesafe kuralları için endişe duydu.

Güzelyurt'ta aşı olmaya gelen vatandaşlar Merkezdeki bekleme salonuna alınmadı. Birçok yaşlı merkez önünde bekledi. Merkez içindeki sosyal mesafenin çiğnenmemesi için bu uygulamanın yapıldığı ifade edildi.

Aşıların Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne ulaşmasıyla 13.45 civarında Güzelyurt'ta da 80 yaş üzeri Covid-19 aşılaması başladı.



