13 Ağustos sabah 8.30’da 1 görevli geldi. 40 kişi de sırada bekler numara alsın diye. O yaşlı insanları gördükçe içim acıdı. Herkes çekilecek çile değil özele gitmek daha iyi der fakat maddiyat.Gazimağusa devlet hastanesi röntgen kayıt yeri 5 pencere ,1 kişi görevli ve bekleyen 60 – 70 – 80 yaşında adam ve bayanlar. Bu halk her görevini yaptı vergisini verdi yatırımını ödedi. Her türlü vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ultrason safhasından bebek bezine kadar daha doğmadan vergisini devlete ödedi. Ve hala aldığı her hizmette vergisini ödüyor. Ve yöneten beceriksizler 60 – 70 – 80 yaşındaki yaşlı insanlara 6 kişilik bölümde beceriksizlik ve iş bilmezlik ile 50 – 60 kişilik sırada saatlerce bekleteceksiniz.Vatan sevgisi bayrak dikerek olmuyor. Sosyal devlet halkını sever ve hizmet eder. Şefkat gösterir. Yıllarca ödediği vergiler için vatandaşa teşekkür etmek maabında en iyi hizmeti verir. Özel hastaneler bu beceriksiz hantal topal sağlık sistemi yüzünden trilyonlun para kaldırıyor.Bir devlet halka verdiği hizmet, adalet kadar büyüktür. Yani bayrak dikerek bu işler olmuyor. Hizmet sıfır KKTC sıfır. Bir siyasetçi ve ya ailesini hastane de gördünüz mü.Bu kadar kör sağır bir yönetim benim gözümde hastadır… ”