“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, 15 Mart Çarşamba günü saat 17.30’da “Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” başlıklı online seminer düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Dr. Alper Demiraslan, Prof. Dr. Feray Gökdoğan ve Prof. Dr. Hatice Jenkins’in konuşmacı olacağı seminer ücretsiz izlenebilecek.

Seminere katılmak isteyenlerin derneğin sosyal medya hesaplarında bulunan kayıt formlarını doldurması gerekiyor.

