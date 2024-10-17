Başbakan Üstel, Meclis Başkanlığı sorununun aşılacağını söyledi ve “Yaşananlardan hepimizin çıkaracağı dersler var. Kimse şahsi çıkar ve beklentilerini, halkımızın, devletimizin çıkarlarının önüne koyarak hareket edemez" dedi

Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı seçimi ile ilgili sorunun sınırlı zaman dilimi içinde aşılacağına, Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı ve başkanlık divanının bütününü, tartışmaz, ortak kabul görecek şekilde seçeceklerine inanç belirtti.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “Meclis Başkanı seçimi ve Başkanlık Divanının, sorunsuz, hızlı bir şekilde sonuçlandırılamadığı için, UBP Genel Başkanı, Başbakan, Milletvekili ve yurttaş olarak üzüntü duyduğumu, samimiyetle ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerin ve tek tek milletvekillerinin görevinin, halkın iradesiyle verilen vekalet görevini, eksiksiz en verimli şekilde yerine getirmek olduğunu belirten Üstel, “Meclisimizde, sayısal kıyas yapmadan tüm partilerin eşit, ortak sorumluluğu, Meclisin çalıştırılmasıdır. Meclisin çalışması aksarsa, sorumluluk hepimizindir” dedi.

Üstel, “Halkımız bizleri Meclis çalışmalarını aksatmak için değil, sağlıklı yürütülmesi için seçmiştir. Temsili demokraside bu temel kurallardan biridir.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, “İnancım odur ki, sorun, saatlerle sınırlı zaman dilimi içinde aşılacak, Meclis Başkanını, Meclis Başkan Yardımcısını ve başkanlık divanının bütününü, tartışmaz, ortak kabul görecek şekilde seçeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sivil ve demokratik hayatın Kıbrıs Türk halkı için de kazanım olduğunu belirten Üstel, “Hepimize düşen görev, demokratik, parlamenter sistemimizi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine de bağlı kalarak, koruyup geliştirmektir.” dedi.

Halkın genel seçimlerde oylarıyla, temsili demokraside, Anayasal düzende en önemli kurumsal yapı olan Cumhuriyet Meclisini oluşturduğunu dile getiren Üstel, parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerin ve tek tek milletvekillerinin görevinin, halkın iradesiyle verilen vekalet görevini, eksiksiz en verimli şekilde yerine getirmek olduğunu belirtti.

Hiçbir siyasi parti ve milletvekilinin, halktan ve KKTC’den daha değerli olmadığını söyleyen Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Kimse şahsi çıkar ve beklentilerini, halkımızın, devletimizin çıkarlarının önüne koyarak hareket edemez. Meclis halkımızındır. Meclis, halkımızın, kusursuz çalışması için bizlere emanetidir. Yaşananlardan üzüntü duyduğumu ifade etmekten çekinmiyorum. Meclisimizde, sayısal kıyas yapmadan tüm partilerin eşit, ortak sorumluluğu, Meclisin çalıştırılmasıdır. Meclisin çalışması aksarsa, sorumluluk hepimizindir. Halkımız bizleri Meclis çalışmalarını aksatmak için değil, sağlıklı yürütülmesi için seçmiştir. Temsili demokraside bu temel kurallardan biridir.

İktidar muhalefet ayırımı yapmadan, çalışan Meclis hepimiz için gerekli değil midir? İşine gelmez diye, Meclis çalışmalarını aksatılması kabul edilebilir bir duruş değildir.”

Kıbrıs Türk halkının en önemli meziyetlerinden birinin konulara barışçıl, demokratik ve hoşgörü ile yaklaşması, sorun çıkarsa da diyalogla çözmeyi bilmesi olduğunu vurgulayan Üstel, “Biz siyasetçilerin de, hem parti içi, hem de partiler arası konuları bu çerçevede ele alıp halletmemiz gerekir. Yaşananlar geride kalmıştır. Yaşananlardan hepimizin çıkaracağı dersler vardır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak, partimiz açısından ev ödevimizi en iyi şekilde yapmak için arkadaşlarımla birlikte hareket edeceğimi belirtmek istiyorum. Bu aşamada hiçbir arkadaşımın sorun yaratmayacağına da inanıyorum.

Koalisyon ortaklarımızla, uyumlu, daha da önemlisi verimli çalışmak zorundayız. Hükümetimizin halkımıza sunduğu hizmetin kalitesi için bu şarttır. Bunun için de basın üzerinden bir birimizle haberleşmek yerine, iletişimizi geliştirerek konuşarak, yolumuza devam etmeliyiz. Meclis’teki muhalefete yaklaşımım da bu çerçevededir. Yineliyorum, çalışan bir Meclis hepimizin ihtiyacıdır. CTP ve Meclis’teki bağımsız iki milletvekili için diyaloğumuzun daha da iyi olacağına inancım tamdır.”

Üstel, Kıbrıs Türk halkının, demokrasinin de en iyisini hak ettiğini belirtti.



