Yaşananlar unutulmaz

CTP lideri Erhürman: “Herkes 13. maaşa odaklandı. Ancak bu halkın orta ve uzun vadeli hafızası çok iyidir. Seçimlerde, UBP kurultayında ya da üç milletvekilinin HP’den istifasında atılan adımlar, ‘nasılsa unutulur’ düşüncesiyle atılmışsa, bu çok yanlış olur”





Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman şöyle dedi:

“Siz Başbakan seçiyoruz iddiasıyla kurultay yapıyorsunuz ve kurultayı bitiremiyorsunuz. Üç kişi istifa ediyorsunuz, istifanızın hükümet kurma çalışmalarıyla ilgisi yok diyorsunuz, Ağustos ayından bu yana konuşulan üçlü azınlık hükümetinin kurulacağı gün istifa ediyorsunuz. Bir şeyi herkese hatırlatmak istiyorum; halkımızın kısa vadeli hafızası çok da iyi değil. Herkes 13. maaşa odaklanmış durumda. Ancak bu halkın orta ve uzun vadeli hafızası çok iyidir. Bu süreçte herkes bize 1990 seçimlerini, 1970’lerde, bizim genel başkanımızın kafasına silah dayandığını, ÖRP olayını hatırlattı. Demek istediğim; seçimlerde, UBP kurultayında ya da üç milletvekilinin HP’den istifasında atılan adımlar, ‘nasılsa unutulur’ düşüncesiyle atılmışsa, bu çok yanlış olur…”

Yaşananların 3 ay süreyle unutulacağını yineleyen Erhürman, “13. maaşlar verilir, bankaya yatırılır, sonra bunlar konuşulmaya başlar. Bu sosyolojik tespitim de iyi bir şey değil, olumlu bir saptama değil. Ama ne o 3 arkadaş, ne de başkaları, bunların unutulacağını sanmasınlar” dedi.

Türkiye ile imzalanan protokol ve gelecek olan para üzerinden siyaset yapılmasının; hem demokrasiye, hem Türkiye ile doğru zeminde ilişkiye hem de halkın özgüvenine zarar verdiğini vurgulayan Erhürman, “tüm bunları mahvetmeye kararlıysanız eyvallah” şeklinde konuştu.

Ülkede yaşananları bir örnekle açıklamak istediğini belirten Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Basit bir benzetme yapayım; diyelim ki Türkiye’de bir seçim yapılacak, bir parti çıkacak ve diyecek ki ‘ben seçilirsem IMF’den borç alırım ama o seçilirse borç alamaz, beni seçin ki İMF’den borç alabileyim’. Bu Türkiye’de konuşulsa, Türkiye’nin altı üstüne gelir. Joe Biden’ın 8-9 ay önce Türkiye’ye yönelik yaptığı bir konuşması, günlerce Türkiye TV’lerinde gündem oldu. Sağcısı, solcusu bu açıklamaya karşı çıktı ki bu çok doğru. Çünkü bir halkın iradesinin dışarıdan konuşan birileri tarafından müdahaleye uğraması kabul edilemez. Bu Türkiye halkı için geçerli, ama benim halkım için geçerli değil mi? Bunların hepsi mümkün mü benim halkım söz konusu olduğunda? Neden Türkiye halkı için yanlış olan şeyler bizim için son derece meşru ve doğru? Biz halk değil miyiz? Biz bağırdık ya ‘vardık, varız ve var olacağız’ diye?”

