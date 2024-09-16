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"Yaşananlar rezalet"

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UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Üstel’in her önemli konuda olduğu gibi eğitimde de sınıfta kaldığını söyledi

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"Yaşananlar rezalet"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, “ani bir kararla devlet okullarının açılmasının bir hafta ertelenmesinin tek sorumlusunun Başbakan Ünal Üstel olduğunu” savunarak, konunun Ulusal Birlik Partisi’ne mal edilemeyeceğini kaydetti.

 “Devlet okullarının ne zaman açılacağı belliyken ve özel okullar eğitime başlamışken, devlet okullarının yeni eğitim dönemine başlamasının ani bir kararla ertelenmesinin ancak ve ancak Başbakan koltuğunda oturan Üstel’in beceriksizliği ile açıklanabilir.” ifadelerini kullanan Taçoy, “Üstel’in her önemli konuda olduğu gibi eğitimde de sınıfta kaldığını” ileri sürdü. 

Basına yansıyan değerlendirmelerin Üstel’in kurultay nedeniyle eğitim yılı ertelediğini gösterdiğini öne süren Taçoy, şöyle devam etti:

 “Eğer bunlar doğru ise Sayın Üstel koltuğunu koruyabilmek uğruna on binlerce çocuğumuzun geleceğiyle oynayabilmiş demektir.  Kulağımıza gelenler, daha doğrusu artık ayyuka çıkmış bir şekilde konuşulanlar, eğitimin sokulduğu kaosun değil bir haftada, bir ayda bile düzeltilemez boyutta olduğu şeklindedir.”

Yaşananları “rezalet” olarak değerlendiren ancak bunun sorumlusunun “UBP ve UBP’nin vatansever üyelerinin olmadığını” söyleyen Taçoy, “Hiç kimse fırsat bu fırsattır diyerek partimize hak etmediği bir suçlama yapamaz. Bu beceriksizliğin tek sorumlusu çok sevdiği koltuğunu bir türlü hak ettiği gibi dolduramayan Sayın Başbakandır.” dedi.

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