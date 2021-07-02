Yaşama yeniden döndü

Yakın Doğu Hastanesi’nde aort damarı yırtılması sonucu kalp damar cerrahisi Prof.Dr Barçın Özcem, Yrd.Doç.Dr Özlem Balcıoğlu ve ekibi tarafından acil ameliyata alınan 43 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Erekli adlı hasta, beyin kan dolaşımı durdurulup vücut ısısı düşürülerek tıbben ölü duruma getirildi.

12 saat süren ve 3 kalp ameliyatını tek seferde gerçekleştirildiği operasyon sonrası hasta sağlığına kavuştu.Girne Alsancak’ta ikamet eden 43 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Erekli daha önce 1 Kasım 2019 yılında bypass ameliyatı geçirmiş dört ana damarı değiştirilmişti.6 Haziran 2021’de saat 02.00 sularında göğsünde sıkışma ve ağrı şikayetiyle Yakın Doğu Hastanesi acil servisine başvurdu.Acil serviste KVC ve kardiyoloji ekipleri tarafından değerlendirilen hasta, aort damarı yırtılması teşhisi konularak acil olarak ameliyata alındı.Hastanın üç ana damarına tekrar bypass yapıldı, yırtılan aort damarı değiştirildi ve kalp kapakçıkları tamir edildi.2 saat süren başarılı operasyonun ardından hasta 48 saat yoğun bakım ünitesinde uyutuldu vücut ısısı düşürülen hastanın vücut ısısı yükseltilerek kan dolaşımı yeniden başlatıldı.Hayatta kalma şansı %10 bile olmayan 43 yaşındaki hasta Mehmet Erekli, Yakın Doğu Hastanesi kalp damar cerrahisi doktorlarından Prof.Dr Barçın Özcem , Yrd. Doç .Dr Özlem Balcıoğlu ve ekibinin üstün çabasından ve başarısı sonucu tekrar hayata döndürüldü ve sağlığına kavuştu.Yakın Doğu Hastanesi’nin kalp damar cerrahisi alanında tüm acil ameliyatlara anında müdahale güçlü bir ekip ve yüksek teknolojik donanıma sahip olduklarını belirtildi.