Yaşama bir hafta direnebildi

Avtepe-Derince ana yolunda 10 Ekim’de meydana gelen kazada ağır yaralanan ve bir haftadır yoğun bakımda bulunan 57 yaşındaki Beyro Yıldırım, yaşam mücadelesini kaybetti

Avtepe-Derince ana yolunda 10 Ekim’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 57 yaşındaki Beyro Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza; 57 yaşındaki Beyro Yıldırım’ın, yönetimindeki FD 414 plakalı araçla Avtepe’den Derince istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak, beton direğe çarpıp takla atması sonucu meydana gelmişti.

Kazada ağır yaralanan Yıldırım, beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görüyordu.

Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün yaşamını yitirdi.