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Yaşama 16 gün direnebildi

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Haspolat’ta 10 Ocak’ta bir apartman dairesinde baltalar ile korkutularak 11 metre yükseklikten atlayan ve ağır yaralanarak yoğum bakıma alınan 23 yaşındaki Chukwudı Oliver Nwauuisi, yaşam savaşını kaybetti

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Yaşama 16 gün direnebildi
Haspolat’taki depozito tartışması sırasında kendini yaklaşık 11 metre yükseklikten boşluğa bırakan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
10 Ocak’ta meydana gelen olayda, Haspolat İkinci Sokak’ta bulunan Belediye Evleri Apartmanı’nda bir dairede bulunan iki kişi, kira depozitosu konusunda kendileriyle görüşmeye gelen 23 yaşındaki Chukwudı Oliver Nwauuisi’yi korkutmak için ellerindeki baltaları göstermiş, bunun üzerine Nwauuisi dairenin balkonundan yaklaşık 11 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralanmıştı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altından olan Nwauuisi önceki aksam saat 23.15’te yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra kayıplara karışan ve “taammüden adam öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralamadan aranan 30 yaşındaki Isaıah Edirium ile 23 yaşındaki Amurie Andrew, Güney’de tespit edilmiş ve 20 Ocak’ta KKTC polisine teslim edilmişti.
 
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