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“Yasal olarak mümkün değil”

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Zorlu Töre, Saner'in istediği tüzük değişikliğinin yasal olarak mümkün olmadığını söyledi

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“Yasal olarak mümkün değil”
 
Ulusal Birlik Partisi Başkan adayı Zorlu Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüzük değişikliğine ilişkin açıklama yaptı.
Töre’nin açıklaması şöyle:
“UBP’nin olağan kurultayının 6 ilçede yapılması yönündeki tüzük değişikliği yapılması siyasal partiler yasasına göre mümķün değildir.
Kongrede veya kurultayda tek divan olur. Kaldı ki kurultay süreci başlamıştır. Kurultayın kurallarını değiştirecek değişiklikler yapılamaz.
Mutabakat da yoktur. İnatçı yaklaşımlar demokrasiyle de parti birliğiyle de bağdaşmamaktadır.”
 
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