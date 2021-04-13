Yasaklı günde koruluğu mahvettiler

Pandemi koşulları nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı denetim eksikliğinden dolayı tam olarak uygulanamıyor. Bunu fırsat bilen bazı vatandaşlar özellikle Hamitköy bölgesine gidiyorlar.Hamitköy ile Haspolat arasındaki benzin istasyonu yakınlarındaki Armani Koruluğu içerisinde piknik yapan çevre düşmanı kişiler yiyip içtikten sonra artıklarını ağaçların altına bırakıp oradan ayrılıyorlar.Yemek artıkları ve malzemelerinin yanı sıra bebek koltuğunu dahi koruluk içerisine atıp kaçan çevre düşmanları güzelim koruluğu çöplüğe döndürdüler.