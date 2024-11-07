Yasak, yok sayılıyor!

Girne - Lefkoşa ana yolunda 2 bin 32 kilodan ağır kamyonların ve 5 bin kilonun üzerindeki araçların girişi yasaklanmışken, bazı şirketler bu yasağı ihlal etmeye devam ediyor

Girne - Lefkoşa ana yolunun Ciklos mevkiinden itibaren 2 bin 32 kilodan ağır kamyonların yüklü olarak Girne’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen, bazı şirketler bu kurala uymuyor.

5 bin kilo ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa ana yolu ile Girne - St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmeleri de yasak olmasına rağmen bu ihlaller devam ediyor.

Karayolları Dairesi'nin Resmi Gazete aracılığıyla duyurduğu bu yasak kararına rağmen, bazı şirketlerin yasağa uymakta ısrarcı olduğu görüldü.

