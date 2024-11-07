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Yasak, yok sayılıyor!

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Girne - Lefkoşa ana yolunda 2 bin 32 kilodan ağır kamyonların ve 5 bin kilonun üzerindeki araçların girişi yasaklanmışken, bazı şirketler bu yasağı ihlal etmeye devam ediyor

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Yasak, yok sayılıyor!
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Girne - Lefkoşa ana yolunun Ciklos mevkiinden itibaren 2 bin 32 kilodan ağır kamyonların yüklü olarak Girne’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen, bazı şirketler bu kurala uymuyor.
5 bin kilo ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa ana yolu ile Girne - St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmeleri de yasak olmasına rağmen bu ihlaller devam ediyor.
Karayolları Dairesi'nin Resmi Gazete aracılığıyla duyurduğu bu yasak kararına rağmen, bazı şirketlerin yasağa uymakta ısrarcı olduğu görüldü. 
 
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