Yasak, yok sayılıyor!

Girne - Lefkoşa ana yolunun Ciklos mevkiinden itibaren 2 bin 32 kilodan ağır kamyonların yüklü olarak Girne’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen, bazı şirketler bu kurala uymuyor.
5 bin kilo ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa ana yolu ile Girne - St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmeleri de yasak olmasına rağmen bu ihlaller devam ediyor.
Karayolları Dairesi'nin Resmi Gazete aracılığıyla duyurduğu bu yasak kararına rağmen, bazı şirketlerin yasağa uymakta ısrarcı olduğu görüldü.
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