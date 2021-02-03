Yasağa karşı ihlaller sürüyor

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişi ve kapalı olması gereken 2 iş yeriyle 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı





Ülke genelinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişi ve kapalı olması gereken 2 iş yeriyle ilgili 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 1-02 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.