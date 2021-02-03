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Yasağa karşı ihlaller sürüyor

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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişi ve kapalı olması gereken 2 iş yeriyle 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Yasağa karşı ihlaller sürüyor
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Ülke genelinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişi ve kapalı olması gereken 2 iş yeriyle ilgili 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 1-02 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.
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