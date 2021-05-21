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Yasa var cankurtaran yok

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Mağusa'da iki hafta içinde üç genç denizde ölümden döndü. Gençleri denizden arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar kurtardı

Yasa var cankurtaran yok
 
 
Deniz ve havuz sezonu başladı ancak Mağusa’daki bir plajda, son iki hafta içinde 20, 24 ve 28 yaşlarındaki üç genç, boğulma tehlikesi geçirdi.
Boğulmak üzere olan gençleri, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Gençler, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım bölümüne yatırıldı.
Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası’na göre işletmelerde cankurtaran bulundurma zorunluluğu olmasına rağmen plajlardaki güvenlik tedbirleri ve ‘cankurtaran’ eksikliği yeniden gündeme geldi. Yasaya göre plajların denetlenmesi ve kurallara uyulmaması durumunda ceza kesilmesi gerekiyor. Sadece Mağusa'da değil ülkenin birçok yerinde cankurtaran sorunu yaşanıyor.
8 Mayıs’ta boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki Friday Solamon, çevrede bulunanların yardımı ile denizden çıkarıldı ve yoğun bakımda müşahede altına alındı.
12 Mayıs’ta denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki Karl Loic Nguetcha arkadaşlarının yardımı ile denizden çıkarıldı ve yoğun bakımda müşahede altına alındı
14 Mayıs’ta denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Suluman Khan arkadaşlarının yardımı ile denizden çıkarıldı ve yoğun bakımda müşahede altına alındı.
 
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