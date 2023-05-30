“Yasa, ülkeyi rahatlatacak”

Başbakan Üstel, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ülkeyi rahatlatacağını, gençlerin önünü açacağını söyledi

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Meclis’te kürsüden inmesinin ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre, tasarıya ilişkin raporun görüşülmesine geçilmesini istedi, CTP Milletvekili Doğuş Derya bu duruma tepki gösterdi.

Derya, Töre’ye seslenerek, “Sayın Başkan, Başbakanı bekliyoruz. Konuşmanın bitmesine 2 dakika kala salondan çıktı. Eğer gelmeyecekse halk görsün, çok kritik meselelerde topluma açıklama yapamayan bir başbakan var” dedi.

Derya’nın konuşmaları sırasında Töre, raporun okunmasına ilişkin söylemlerini sürdürdü, ancak Derya susmadı.

Derya, “Başbakan kendini yeterli hissedemediği için açıklama yapamıyor” dedi, “Başbakanı bekliyoruz. Demek ki topluma açıklama yapamıyor” ifadelerini kullandı.

Ancak tepkiye karşın Ünal Üstel, salona geri dönmedi.

CTP Milletvekillerinin tepkilerinin ardından Ünal Üstel, Meclis Genel Kurul toplantısına geri dönerek kürsüye çıktı, “ağzım da beynim de var” diyerek, “Bütün diyaloglara rağmen engellemeler olursa, biz bu yasayı geçiririz” ifadelerini kullandı.

Kürsüye çıkmasının ardından her konuda cevap verme mecburiyeti olmadığını söyleyen Üstel, “içtüzük da bunu emreder” dedi, “Benim grup başkan vekilim, bakanlarım var. Söz geldiğinde konuşuruz. Ağzımız var, beynimiz de çalışır” ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim ve öğrenimi için yapılan diyalog çalışmalarında istenilen noktaya gelindiğini söyleyen Üstel, “Eğer ki bir noktaya gelinmişse, ben de Milletvekili grubumda bu yasanın geçmesine onay verdiysem, bütün diyaloglara rağmen engellemeler olursa, biz bu yasayı geçiririz” dedi.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ülkeyi rahatlatacağını, gençlerin önünü açacağını iddia eden Üstel, “Belediyeler reformunda da istişareleri denedik, olmazsa yaparız. Reformu geçirdik, muhalefetteki bazı belediye başkanları bize teşekkür ediyor. Bugünkü değişiklik yasamız da bunlardan biridir” şeklinde konuştu.

Komitede en az 12 kez öğretmen sendikalarıyla görüşüldüğünü iddia eden Üstel, “Biz hükümet olarak gereken neyse yapacağız” dedi.

