Yasa önerisi gizlenmek istendi

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin halkın bilgisine "sunulmamasına" ilişkin karar, CTP’nin tepkisiyle geri çekildi.

Meclis Danışma Kurulu'nun Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin halkın bilgisine "sunulmamasına" ilişkin kararı, Meclis'te tartışmalara yol açtı. Muhalefetin eleştirisi üzerine bu karar geri çekildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Hayatımda böyle bir şey duymadım, inanamadım önümüze getirdiğinize…” diyerek, kararda, “iç tüzüğün 85’inci maddesine bakılmaksızın” ifadesi yazılmasına tepki gösterdi.

Bunun hemen geri çekilmesini isteyen Erhürman, “Kimin aklına geldiyse, o akıldan şüphe ederim” şeklinde konuştu. İç tüzüğün bir maddesinin bile isteye ihlal edildiğinin bilindiğini ifade eden Erhürman, bunun anında geri çekilmesi talebini yineledi.

Bunun yeni bir iç tüzük ihlal yöntemi olduğunu kaydeden Erhürman, “Akıl dışıdır. Bunu yapmayın” dedi.

BEROVA: “YAPILAN SÜRE KISALTMADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, yasa önerisinin içerik öğelerinin Şubat’ın ortasından beri tartışıldığını belirterek, yasa önerisinin tüm maddeleri ve içeriklerinin web sitesinde halkın bilgisine getirildiğini söyledi.

Bu yasa önerisinin komite çalışmaları sırasında ilgililerin dinlendiğini ifade eden Berova, burada yapılanın süre kısaltmadan başka bir şey olmadığını kaydetti.

Yerel seçimler öncesinde de bazı kısaltmalar, benzer uygulamalar yapıldığını dile getiren Berova, yasanın içeriğiyle ilgili maddelerin kamuoyunda konuşulduğunu belirtti. Berova, ilgililerin komiteye çağrılıp, tekrar dinleneceğini de söyledi.

ERHÜRMAN: “GERİ ÇEKİLMEDEN, KÜRSÜDEN İNMEYECEĞİM” /

TÖRE: “KÜRSÜDEN İNMEMENİZ İÇ TÜZÜĞE AYKIRI”

CTP Genel Başkanı Erhürman “Bu oturumun tarihe geçeceği garantilendi” diyerek, Berova’nın komite adına verdiği dilekçeye atıfta bulundu.

Bu metnin bir önceki metnin aynısı olmadığı için Berova’nın dayandığı maddeye dayanmasının mümkün olmadığını söyleyen Erhürman, Berova’nın anlattığı şeyin, açık iç tüzük ihlali gerçeği olduğunu değiştirmeyeceğini kaydetti.

Hangi meclis arşivine bakılırsa bakılsın böyle bir şey görülemeyeceğini ifade eden Tufan Erhürman, bunun tartışılacak bir tarafı olmadığını belirtti. Kürsüden inmeyeceğini, bunun geri çekilmesi talebini yineleyen Erhürman, yanlıştan geri dönülerek, gündeme devam edilmesini istedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman ise, buna karşı olan biri varsa bunu duymak istediğini kaydederek, “Bu sinirlenmeye bile değmeyecek bir saçmalıktır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, kürsüden indiği sırada Erhürman’ın kürsüde beklemesinin iç tüzüğe aykırı olduğunu söylemesi üzerine Töre ile Erhürman arasında karşılıklı atışma yaşandı.

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de yerinden söz alarak, Cumhuriyet Meclisi’nin çalışmalarını iç tüzüğe göre sürdürdüğünü anlatarak, divanı görüşmeye çağırarak, oturuma ara verilmesini istedi.

BEROVA: “TARTIŞMA YAŞANMAMASI İÇİN GERİ ÇEKMİŞTİK”

Yeniden söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, yasa önerisinin web sitesinde olduğunu yineleyerek, kürsü işgaline varabilecek unsurlar söz konusu olduğunu belirtti. Bu nedenle öneriyi çektiklerini dile getiren Berova, tartışma yaşanmaması için öneriyi çektiklerini, gelecek Çarşamba günü bunu konuşacaklarını kaydetti.

Daha sonra UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın öneri sahipleri adına sunduğu Doğal Afet Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Ad-Hoc Komitesi gündeminde bulunan Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Grup Başkanvekilinin bu önerinin bir önceki önerinin çok benzeri olduğunu söylemesine rağmen biraz önce oturumu gerecek faaliyetlerde bulunma söylemlerinin birbirinden farklı olduğunu söyledi.

Yasa önerisi hazırlanırken iki temel ana faktör söz konusu olduğunu ifade eden Berova, bu faktörlerin gelirlerin nereden geleceği ve giderlerin ne amaçla kullanılacağı olduğunu kaydetti. Berova, giderlerin nerede kullanılacağı konusunda tam mutabakat sağladıklarını ifade etti.

Berova, maaş kesintileriyle ilgili olarak ise Maliye Bakanlığı’nın projeksiyonunda kamu ve özel sektörden alınacak katkıların toplam oluşturulan gelir kaleminin yüzde 30’una tekabül edeceğinin net olarak ortaya konduğunu belirterek, kesintilerin yüzde 70’inin diğer kalemlerden geleceğini söyledi.

Hükümetin Merkez Bankası’nın faiz gelirlerinden yüzde 1 oranında kullanılmasını, yasaya yazdırarak, devletin kendi gelirlerinde de yüzde 1’ini bu alanda kullanacağını taahhüt ettiğini ifade eden Berova, “Günün sonunda kim ne derse desin doğrusunu yapacağız” dedi.

Daha sonra tezkere oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

