Yarından itibaren yeni açılımlar uygulamaya girecek

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde, pazartesi – cumartesi günleri arası bir süredir 21:00 – 05:00 olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı, yarından itibaren 22:00 – 05:00 olarak uygulanacak. 23 Mayıs Pazar günü ise tam gün sokağa çıkmak yasak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan ek tedbir kararları yarından itibaren uygulanacak.

Buna göre, yarından itibaren Pazartesi-Cumartesi 22:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 22:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında, temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasak olacak. Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ise, 27 Mayıs’tan itibaren haftanın tüm günleri 23:00 – 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilecek.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler ve sektörler yarından itibaren 08:30-21:00 saatleri arasında açık olacak. Marketler 07:00-21:00 saatleri arasında, restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler 10:00-21:30 saatleri arasında hizmet verecek. Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir işlemleri ise 08:00-21:00 saatleri arasında yapılabilecek.

CANLI MÜZİK BAŞLIYOR, NARGİLE YASAK…

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanımına devam edilmesi yönündeki kural ile belirtilen sektörlerde nargile kullanımı yasağı devam ederken, canlı müzik ile ilgili yasak kalkacak. Alınan karara göre, yarından itibaren restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecek. Canlı müzik yapacak müzisyenler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

SEYİRCİSİZ SPOR MÜSABAKALARI BAŞLIYOR

Öte yandan, seyircisiz spor müsabakalarına da, ilgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanarak yarından itibaren başlanacak.

TUR TEKNELERİ HİZMET VERECEK

Yarından itibaren deniz gezi tekneleri de kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye başlayacak. Tur teknesinde görev yapan personel de yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

İNTERNET KAFELER SALI GÜNÜ AÇILIYOR

İnternet kafeler ise 18 Mayıs Salı günü açılacak. İnternet kafelerde çalışan kişilerin yarına kadar PCR testlerini yaptırmaları ve internet kafelere giriş yapan kişilerin kayıt altına alınması zorunlu. Kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecek.

NİŞAN, NİKAH, DÜĞÜN, SÜNNET TÖRENLERİ 27 MAYIS’TAN İTİBAREN…

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde, açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin ise 27 Mayıs’tan itibaren yapılmalarına karar verildi.