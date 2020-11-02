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Yarından itibaren yağmur bekleniyor

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Yarından itibaren yağmur bekleniyor
Havanın yarından itibaren Cuma gününe kadar yağışlı, daha sonra ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava, 3-9 Kasım tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yarın, çarşamba ve Perşembe günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenen ülkede, havanın cuma günü parçalı ve çok bulutlu; cumartesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak; Pazar ve pazartesi parçalı bulutlu olması öngörülüyor.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, Çarşamba ve Perşembe günleri ise yer yer fırtınamsı olarak esecek.
 
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