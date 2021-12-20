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Yarından itibaren seyrüsefer borçlarından gecikme faizi alınmayacak

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Yarından itibaren seyrüsefer borçlarından gecikme faizi alınmayacak
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yarından itibaren 25 Ocak’a kadar, 2020 yılında tahakkuk etmiş seyrüsefer borçlarından gecikme faizi alınmayacağını ve muayene harçlarına da yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“25.11.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre yürürlüğe giren, 2020 yıl sonuna kadar tahakkuk etmiş seyrüsefer borçlarından gecikme faizi alınması ve cezasız muayene ödemesi teknik bir sorundan dolayı yürürlüğe girememiştir.  Yaşanan teknik sorundan dolayı ‘2020 yılı sonuna kadar tahakkuk etmiş seyrüsefer borçlarından gecikme faizi alınmaması ve muayene harçlarına uygulanacak olan yüzde 50 indirim’ kararı, 21 Aralık 2021’den (yarın) geçerli olmak üzere 25 Ocak 2022’ye kadar uzatılacaktır. Konuyla ilgili detaylı açıklama, Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararının, yarın yürürlüğe girmesinin ardından yapılacaktır”

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