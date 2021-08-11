banner583
ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA
ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA
16 0
Cumhurbaşkanlığı'nda 2 pozitif vaka
Cumhurbaşkanlığı'nda 2 pozitif vaka
23 0
 
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
114 0
Anastasiadis’e protesto şoku
Anastasiadis’e protesto şoku
20 0
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
4B 0
"Zorunlu aşılama politikası gerekebilir"
16 0
Kartingçiler keyif verdi
Kartingçiler keyif verdi
9 0
banner661

Yarın yer yer yağmur bekleniyor

banner476

banner666
Yarın yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarın öğleden sonra yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı nispeten düşerek iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Bölge yarın alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın öğleden sonra yer yer yağmurlu diğer günlerde ise, genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.