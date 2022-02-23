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Yarın ve Cuma günü yer yer sağanak bekleniyor

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Yarın ve Cuma günü yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve Cuma günü yer yer sağanak beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, havanın, hafta boyunca soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Cuma parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler de parçalı  bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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