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Yarın ve çarşamba yer yer yağmur bekleniyor

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Yarın ve çarşamba yer yer yağmur bekleniyor

 Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgenin 6-12 Eylül tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile yarın ve çarşamba günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesi etkisi altında kalmasının beklendiği ifade edildi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba açık ve az bulutlu öğle saatleri doğu kesimler parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak.
 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 30 – 33 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, periyodun ilk günü Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

 
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