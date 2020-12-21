banner583
banner572
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
145 0
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
14 0
 
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
71 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
24 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
270 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
14 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
23 0
banner529
banner570

Yarın ve Çarşamba günü sağanak bekleniyor

banner476

KKTC’de yarın ve çarşamba günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

banner577
Yarın ve Çarşamba günü sağanak bekleniyor

  

Meteoroloji Dairesi’nin 22 - 28 Aralık tarihleri arasını kapsayan raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı bulutlu günün ilk saatleri kısa süreli sağanak yağmurlu, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar açık ve az bulutlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.