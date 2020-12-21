Yarın ve Çarşamba günü sağanak bekleniyor

KKTC’de yarın ve çarşamba günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 - 28 Aralık tarihleri arasını kapsayan raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı bulutlu günün ilk saatleri kısa süreli sağanak yağmurlu, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar açık ve az bulutlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.