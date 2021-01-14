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Yarın ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre yarın ülkenin bir çok bölgesinde elektrik kesintileri yapılacak

Yarın ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın 09:00-12:00 saatleri arasında Yeniceköy ve Kalavaç'a 3 saat elektrik verilemeyecek.


Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 12:00 saatleri arasında Marina, Dipkarpaz Köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz Köyü ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi bölgelerine 3 saat elektrik verilemeyecek.


 Ayrıca Girne Bölgesi Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bir çok bölgede yarın 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
“Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi dağ kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy mezarlık bölgesi, Girne Barış Parkı civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve civarı, KTBK Komutanlığı, Doğanköy çemberi, Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Semih Sancar Caddesi'nin bir kısmı, Doğanköy'ün bir kısmı, Girne Öğretmen Evi ve Milli Arşiv, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi bölgesi, İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve çevresi, Girne Çarşısı ve Liman Hotel bölgesi, Girne Marina bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi bölgesi, Girne Turizm Parkı civarı, Rocks Hotel civarı, Girne Çarşı'nın Liman kısmı, Dome Hotel ve civarı, Savoy Hotel, Pis Su Arıtma Bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü bölgesi, Yalı bölgesi ve Askeri Hastahane, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve çevresi, Akpınar Pastanesi çemberi ve civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve civarı, Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. çevresi, Yukarı Girne, GAÜ Kız Yurdu ve çevresi, Zeytinlik köyü doğusu, Güyap Evleri bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı, Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları bölgesi, Kaşkar Court bölgesi, Jasmine Court Hotel ve civarı ile Mavi Kordon Apt.ları bölgesi, Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik köy İçi, Ship Hotel ve civarı, Yılan Adası ve yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar çevresi, K'oğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı, Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, K’oğlu S. Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit çemberi bölgeleri”

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