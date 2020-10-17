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Yarın sandık başındayız

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Heyecan dorukta: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yarın yapılıyor

Yarın sandık başındayız
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu, yarın yapılıyor. İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oy verme süresinin saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona ereceğini duyurdu. 
Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca,  18 Ekim Pazar günü, saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. 
Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılmasının yasak olduğu belirtildi. 
Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar şöyle: 
“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır.
Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”
Yüksek Seçim Kurulu, 18 Ekim Pazar  günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde seçmenlerin  kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport ve sürüş ehliyeti ibraz ederek oy kullanabileceklerini hatırlattı.
 
 
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