Yarın sağanak yağmur bekleniyor

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi sürerken yarın havanın parçalı çok bulutlu olması, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Nisan tarihlerindeki hava durumu tahmin raporuna göre Pazar günü ise parçalı bulutlu geçecek.

Yeni haftanın ilk günü parçalı ve az bulutlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı yarından hafta ortasına kadar 15 - 18 derece, haftanın geri kalan günlerinde ise 19-22 derece dolaylarında seyredecek

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yarın ve Pazar günü ise kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek.