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Yarın Lefkoşa'nın bir bölümüne elektrik verilemeyecek

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Yarın Lefkoşa Golden Tulip Otel ve çevresinde elektrik kesintisi olacak

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Yarın Lefkoşa'nın bir bölümüne elektrik verilemeyecek
 Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa'da Golden Tulip Otel ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-15.00 saatleri arasında olacak.
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