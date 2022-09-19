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Yarın Lapta bölgesinde elektrik kesintisi olacak

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Yarın Lapta bölgesinde elektrik kesintisi olacak
Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre yarın bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Lapta’da elektrik kesintisi yaşanacak.
Açıklamaya göre kesinti şu bölgelerde uygulanacak:
“Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları ile Başpınar’ın doğusu.”
 
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