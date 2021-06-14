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Yarın kısa süreli yağmur bekleniyor

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Yarın kısa süreli yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın öğleden sonra yer yer  kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarından sonra genellikle açık az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35, sahillerde ise 26-29 derece, çarşamba günü ise iç kesimlerde 27-30, sahillerde 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, çarşamba günü ise kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek.

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