Yarın kaplumbağa yumurtlama alanı tespiti ve biyoçeşitlilik inceleme yürüyüşü yapılacak

Her Daim Doğa Dostları Grubu, yarın deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarını gözlemleme yürüyüşü düzenliyor.
Gruptan yapılan duyuruya göre, yürüyüş 06.30’da Yeniboğaziçi Halk Plajı'ndan başlayacak. Etkinlikte, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarının tespiti yanında, sahillerdeki biyoçeşitlilik de incelenecek.
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