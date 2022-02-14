banner762
11 0
Çam kese böcekleriyle mücadele başlamalı
Çam kese böcekleriyle mücadele başlamalı
10 0
 
Gün sevgililerin
Gün sevgililerin
9 0
“Kendimize bir anne şevkati ile yaklaşmalıyız”
“Kendimize bir anne şevkati ile yaklaşmalıyız”
13 0
Mormenekşe, Bağcıl’ı morarttı
Mormenekşe, Bağcıl’ı morarttı
37 0
Gençler, Bostancı’dan şen döndü
Gençler, Bostancı’dan şen döndü
22 0
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
13 0
banner797

Yarın hafif sağanak yağmur bekleniyor

banner476

banner714
Yarın hafif sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sisteminin etkisiyle genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, yarın zamanla hafif sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.  

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava çarşamba gününden sonra genellikle açık, parçalı bulutlu olacak.   

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.  Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.