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Yarın Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

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Kıb-Tek, yarın 9.00-13.00 saatleri arasında Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Yarın Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak
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Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
"Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi ve  Kuzeybatısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarı, Erdener Market ve Güneyi, Karakum Yağ Fabrikası ve civarı."
 
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