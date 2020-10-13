Yarın Girne'nin bazı bölgelerinde 5 saatlik kesinti yapılacak

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Alsancak, Lapta ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede yarın şu bölgelerde elektrik kesintisi olacak:

“Alsancak Sahara Sitesi, Hasan Uzun Petrol Bölgesi, Merit Park Hotel, Mountain View Hotel Bölgesi, Kaya Palazzo Hotel Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Karaoğlanoğlu Telefon Santrali Bölgesi, Karaoğlanoğlu Kervansaray Bölgesi, Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri, Alsancak'ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı Dağ Yönü , Alsancak Lemar ve Bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve Çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi Batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel Bölgesi, Barehill Hotel, Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi ve Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesi, Alsancak Mezarlık Bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market Civarı, Alsancak Belediyesi ve Bölgesi, Green Petrol Bölgesi, Alsancak Halk Plajı Bölgesi, Lapta Huzur evi ve Gençlik Kampı Bölgesi, Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı, Alsancak Dağ Yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak Güney ve Güney Batı Bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri Bölgesi ile Lapta Polis Karakolu Bölgesi, Merit Royal Hotel, Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ile su pompaları ve Başpınar’ın doğusu.”

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısında bulunulan açıklamada bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alınması rica edildi; verilen rahatsızlık için özür dilendi.