Yarın Girne Kazasının bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak

Tatlısu’da yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak
Kıb-Tek, yazılı açıklamasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgeleri’ne elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Girne Arapköy bölgesinde yarın dört saatlik elektrik kesintisi olacak
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası Bölgeleri’nin elektriği kesik olacak.
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