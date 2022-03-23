banner762
UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?
UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?
42 0
Yine akaryakıt krizi
Yine akaryakıt krizi
19 0
 
Yıldız Erkek Karması İzmir’e hazırlanıyor
Yıldız Erkek Karması İzmir’e hazırlanıyor
8 0
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
16 0
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
23 0
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
11 0
“İsrafa dur diyelim”
“İsrafa dur diyelim”
38 0
banner797
banner794

Yarın donacağız

banner476

banner714
Yarın donacağız
Hava yarın oldukça soğuk olacak; dağlık kesimlerde karla karışık yağmur, sabah saatlerinde ise don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 - 18 derece dolaylarında seyredecek.
Rapora göre, yarın ve Cuma ünü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatleri don olayı bekleniyor.
Cumartesi günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar ve Pazartesi günleri açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.