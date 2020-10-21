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Yarın bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

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Meteoroloji, yarın sabah saatlerinde, batı kesimlerde yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Yarın bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

 

Meteoroloji Dairesi’nin 22 - 28 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günü olan yarın serin, diğer günlerde ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. 
Hava genellikle parçalı bulutlu geçecek, yarın sabah saatleri batı kesimlerde yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde ise 27 – 30 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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