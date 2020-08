Yarım kalan projelerde çalışmalar hızlanıyor

Atakan “Hem Lefkoşa hem de ülkenin doğu-batı ulaşım aksında önemli bir yükü çeken Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın yükünü önemli ölçüde azaltacak ve ciddi bir alternatif yaratacak çevreyolu projesinde çalışmalar hızlanıyor”





Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldığı bir TV programında gündeme dair soruları yanıtladı, bu yılsonuna kadar yapılan planlamaları aktardı.

Atakan: “Hem Lefkoşa hem de ülkenin doğu-batı ulaşım aksında önemli bir yükü çeken Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın yükünü önemli ölçüde azaltacak ve ciddi bir alternatif yaratacak çevreyolu projesinde çalışmalar hızlanıyor. Kaldırılan ara emirleri sonrası yarım kalan bölümlerin temel dolgu işlemleri hızlanmaya başladı. Bu mevkideki çalışmaların tamamlanmasına paralel Lefkoşa-Dikmen yolu üzerinde yarım kalan yonca kavşak ve çevresinin yapım, düzenleme ve tamamlanma sürecine geçilecek. Bu yıl sonuna dek projenin önemli bir kısmının tamamlanması ve trafiğe açılması planlanıyor.

İskele-Çayırova yolunun İskele Boğaz çıkışı ile Bafra kavşağı arasındaki yapım çalışmaları da hızlandı. İlgili bölümdeki çeşitli hat ötelemeleri tamamlandı, güzergah çalışmaları hızlandı. Ayrıca bölgede özellikle Çayırova köyünün yola bağlantısını sağlayacak ve köyü mağdur etmeyecek bir ara kavşak için de çalışmalar tamamlandı. Bu yol sonuna doğru yolun önemli bir bölümünün trafiğe açılması hedefleniyor.

LEFKE UNUTULMUŞ DEĞİL;

Güzelyurt-Lefke çevreyolu ihalesi Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılmış ve geride bıraktığımız yıllar içinde çeşitli ara emirleri nedeni ile yarım kalmış TC-KKTC ortak projelerinden bir tanesi. Hatırlanacağı üzere 2018 yılı içinde bu yolun Güzelyurt-Doğancı kavşağı bölümü tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Şu an itibariyle yarım kalan TC projelerinin bir kısmı ile ilgili çalışmalar başladı. Yarım kalan Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı kavşağı-Lefke arası bölümü ile Girne Doğu Çevreyolu olarak bilinen Girne-Çatalköy arasındaki yol ile ilgili henüz bir takvim yok. TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı mevkidaşım ile yapmış olduğumuz son görüşmelerde kalan bu 2 proje ile ilgili ihale süreci ve takvimlemenin 2021 yılında yapılabileceği bilgisini aldık. Bu takvimlemede bir gecikme olması durumunda özellikle Lefke yolunun kalan bölümünün kendi iç kaynaklarımızla bitirilmesi yönünde bir hükümet kararımız var. Bu çerçevede bakanlık olarak yolun kalan bölümü ile ilgili her türlü keşif, proje çalışmamız tamamlandı. Gelecek bilgilendirmeye göre hareket edeceğiz.

LEFKOŞA-GİRNE ANAYOLU;

Lefkoşa-Girne anayolunun Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasında kalan bölümünün mevkisel lokal tamir ve orta refüj beton korkuluk çalışmaları başladı. Bu çalışmalar süresinde bu yol güzergahında zaman zaman trafik sıkışmaları, yol kapatmaları yaşanacak. Vatandaşlarımızın bu yol ile ilgili yapılacak uyarıları dikkate almaları, yola buna göre çıkmaları ve mümkünse sıkışıklık yaşamamak adına alternatif güzergahları kullanmaları önemli. Zaman zaman yükselen şikayet seslerini takip ediyoruz elbette, ancak hem trafik akışını kesmemek hem de ilgili bakım işlerini yapmak mümkün değil. Sonuçta bu çalışmalar hepimizin güvenliği için. Dolayısı ile çalışmalar boyunca vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi önemli. Ayrıca bu yol üzerinde uzun bir süredir kangrene dönen ve Lavinium Sitesi olarak bilinen yerleşkeye güvenli ve kurallara uygun bir şekilde giriş çıkış yapılmasına imkan sağlayacak projenin ihale süreci de tamamlanıyor. Bu yoldaki çalışmalar paralelinde giriş çıkış soru da giderilmiş olacak.

GİRNE BATI ÇEVREYOLU

Girne Batı Çevreyolu olarak bilinen Alsancak-Lapta-Karşıyaka yolunun I. Etap çalışmaları tamamlanma noktasına doğru geliyor. II. Etap ile ilgili projelendirme çalışmaları tamamlandı. Kaynak aktarılması halinde süratle yolun II. Etap ihalesi de seçim yasaklarının hemen akabinde gündeme alınabilecek.

KAPSAMLI TRAFİK YASASI HAZIR

Genel anlamda ülkemizde uygulanan trafik cezalarından uygulanan standartlara kadar geniş bir yelpazeyi içeren mevcut Trafik Yasası baştan aşağı yenilendi. Geride kalan süre içinde eksik kalan yenilemeler yapıldı. AB standartları çerçevesinde yenilenen araç sınıf ve standartlarına uygun düzenlemeler yapıldı. Yük, yolcu taşıma esasları yeniden düzenlendi. Eskiyen ve geçerliliği kalmayan bazı ceza ve uygulamalar kaldırıldı. Özellikle bazı trafik suçları ile ilgili uygulanan cezalar daha caydırıcı hale getirildi. Mevcut hız sınırlamasını aşım oranlarına göre uygulanan ceza artış dilimleri yeniden belirlendi ve arttırıldı. Alkollü araç kullanma cezaları arttırıldı, alkol kullanım oranı ile paralel olarak ehliyetin süreli değil tamamen iptal olması uygulaması hayata geçirilecek.

Bu çerçevede toplu taşıma, turistik taşıma, kiralık araç ve taksi sektörü ile ilgili de düzenlemeler yapıldı. Yasal boşluklar ortadan kaldırıldı. Yeni yasanın her aşaması ilgili sektör temsilcileri ile birlikte çalışılarak hazırlandı. Yasa Bakanlar Kurulu gündemi sonrası meclise sevk edilecek. Seçim yasakları sonrasında meclis gündemine getirilmesi hedefleniyor.

TAKSİCİLER EYLEM HAZIRLIĞI

Taksicilerin kaçak taşıma ile mücadele edilmediği iddiası ile bir eylem hazırlığı içinde olduklarını basından takip ettim. Taksi sektörünün birlik başkanları ile sürekli olarak istişare ediyor olmamıza ve dahası uzun bir süredir bu konuda bir adım atılmamış olmasına rağmen tüm eksiklikleri kapsayacak bu çalışmaları üstelik de sektör temsilcileri ile birlikte çalışarak hazırlamış olmamıza rağmen bu eyleme çok da anlam veremediğimi belirtmek istiyorum. Demek ki birlik başkanları bu çalışmaları üyelerine aktaramıyor, kendi aralarında bir iletişim bozukluğu mevcut veya başka bazı saikler ile hareket ediliyor. Ancak tüm taksi camiası şunu net olarak bilsin ki bu süreç içerisinde en fazla şikayet konusu olan kaçak taşımacılık ile ilgili tüm yasal eksiklikler giderilmiştir. Ayrıca ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren bir çok sektör gibi taksi sektörü için de genelde hükümet özelde bakanlığımız bir çok önlem almış ve uygulamaya geçirmiştir. Örneğin pandemi dolayısı ile çalışılmayan dönemde açık olmalarına rağmen kapalı sektörlere tanınan 1,500 TL katkı programından taksiciler de yararlandırılmış, sonrasında açılan paketlerden de eksiksiz yararlandırılmışlardır.

YENİ SÜRÜŞ EHLİYETLERİ

Yenilenen Trafik Yasası, standartlar ve araç sınıfları paralelinde sürüş ehliyetlerimiz de yenilenmişti. Bu çerçevede yeni bir basım ve dağıtım sistemi çalışmalarımız da tamamlandı. Bakanlık bünyesine kurulacak olan yeni sistem sayesinde yenileme başvuruları daireye gelmeye gerek kalmadan on-line bir şekilde yapılabilecek ve şu an zaman zaman 1-2 ayı bulan teslim süreleri ise 2 iş gününe indirilmiş olacak. Bu yöndeki çalışmaların tamamlanmasına müteakip kamuoyu bilgilendirilmesi de yapılacak.

SEYRÜSEFER ÖDEMELERİ

Bilindiği gibi bu yılın başında seyrüsefer ödemeleri uzun süren çalışmalar sonrasında on-line işlem yapılabilecek altyapıya kavuşturulmuş ve özellikle bu ödemeler için merkeze veya şubelere gitmeye gerek durulmaması sağlanmıştı. Bu alandaki rahatlamayı daha da arttırabilmek ve ödemeleri kolaylaştırabilmek adına seyrüsefer ödemelerinin tıpkı elektrik, su ve benzeri faturalar gibi bankalardan da ödenebilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Yakın bir zamanda bankalar aracılığı ile ödeme alınması uygulamasını hayata geçirip bu noktada yaşanan vatandaş mağduriyetini daha da azaltmayı hedefliyoruz. Bu uygulamaya ek olarak devir işlemlerinin randevu sistemi ile yapılması ve yeni araç kayıt ettirecek galerilerin galerilere verilecek kodlar aracılığı ile ortak portal üzerinden yapabilmelerine imkan verecek düzenlemeler de tamamlanmak üzere.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde yavaş yavaş atmosfer ısınmaya, ülke ve vatandaşlar seçim havasına girmeye başladı. Şahsen hükümetin bu süreçten olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Evet hem başbakanımız hem de başbakan yardımcımız aday ancak aday olma sorumluluklarının yanı sıra şu anda bu ülkeye bu zor süreçte hükümet etme sorumluluğu da var. Sadece başbakanımız veya başbakan yardımcımız özelinde değil, biz bakanların özelinde de bu sorumlulukla hareket etme zarureti mevcut. Bu çerçevede süreç ile hükümet işlerini bir birine karıştırmama noktasında bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum.

Ortada dolaşan anketlerin tersine sokakta, vatandaşın gündeminde farklı yaklaşımların yönelimlerin olduğu gayet net. Bunu sokakta görebiliyor hissedebiliyoruz. Çevremizde yaşanan gelişmeler, Doğu Akdeniz bölgesinin içinde bulunduğu yapı, enerji restleşmeleri ve yükselen gerginlik aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve elbette ki seçilecek Cumhurbaşkanı’nın yani toplum liderinin önemini daha da artırıyor. İşte bu düşünceler çerçevesinde seçilecek cumhurbaşkanının bu konularda bilgi birikimi, tecrübe ve hakimiyeti bir o kadar daha önem kazanıyor. İşte tüm bu önemli noktaları bünyesinde barındıran, bu tecrübeye sahip bağımız cumhurbaşkanı adayı Sn. Kudret Özersay’ın bu yüzden bu yarışta önemli bir şekilde yükseldiğini ve ikinci tura kalma yönünde hızla ilerlediğini düşünüyorum. Seçim tarihi yaklaştıkça genel durum daha da belirgin olacaktır.” dedi