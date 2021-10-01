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“Yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere yürüyoruz”

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Adaylık başvurusunu babasıyla birlikte yapan Taçoy, “Yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere yolumuzu yürüyoruz” dedi

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“Yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere yürüyoruz”
 
 
 
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, parti Genel Başkanlığı için adaylık başvurusunu resmen yaptı. Taçoy adaylık başvurusunu babasıyla birlikte yaptı. Başvurusunu yaparken babasıyla birlikte fotoğraf çektiren Taçoy, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Taçoy’un paylaşımı şöyle:
“Ben; daha küçük bir çocukken, babam Terzi Yusuf elimden tutarak partiye getirmişti.
Beni UBP’lilere emanet ederken, partimin bu ülkenin var oluş mücadelesinin temel taşı olduğunu anlatmıştı.
Bana; hangi görevi yaparsam yapayım her zaman önce halkım, önce partim demem gerektiğini de o öğretti.
Şimdi, yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için aynı sevgi ve bağlılıkla partim Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkan adaylığına başvuruyorum.
Yine yanımda, yine elimden tutan babamla, yine partimle gönül gönüle.
Bu yol uzun ve zor. Ama yürümeye değer. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere yolumuzu yürüyoruz.
Geçmişin ve geleceğin getireceklerini bilerek, parti tabanına güvenerek ilerleyeceğim. Hiçbir arkadaşımı, partilimi kırıp dökmeden bu süreci alnımın akıyla tamamlamak istiyorum.
Adaylık başvurumu yaptım.
Tüm partimize ve yol arkadaşlarıma hayırlı olsun.”
 
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