Yargının ıslah evi isyanı

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl hiç tanımadıkları bir kişiyi para almak için feci şekilde döven iki genç, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Yargıç Fadıl Aksun, ülkede ıslah evlerinin olmayışına dikkat çekti ve “Suç işleyen çocuk ve gençler yetişkinlerle birlikte aynı cezaevinde tutuluyor” dedi



Lefkoşa’da Ağustos 2021 ayı içerisinde meydana gelen “Vahim zarar”, “Çalmak Kastı ile Tehditle Mal Talebi, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet Taşıma” suçları ile ilgili olarak yargılanan sanıklar Seymen Sönmez, Abdülkerim Büyükaşık aleyhindeki karar dün açıklandı. Sanıklar 9 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun okumuş olduğu kararda ciddi sorunlara ve noktalara değindi.

Başkan Fadıl Aksun, kararı okurken şöyle dedi:

“Olgulara göre sanıklar daha önceden hiç tanımadıkları müştekiye Lefkoşa Terminal alanı içerisinde cebindeki bütün parayı bize vereceksin” deyip çalmak kastı ile tehditle para talep edip tasarruflarında bulundurdukları toplam uzunluğu 67 cm olan demir sopayı müştekinin muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ederek yine sol kulak zarının yırtılmasına sebep olmuşlar ve Samsung marka cep telefonunu kasten ve kanunsuz olarak yere fırlatmak suretiyle kasti hasara uğratmışlardır. Emare fotoğraf albümünü incelediğimizde müştekinin yüzünün kanlar içerisinde olduğu ve yerde baygın şekilde bulunduğu anlaşılmaktadır. Suçun işleniş şekli açısından olgular oldukça ağırdır ve tüm olgular sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı birer faktör olarak değerlendirilmelidir. Şiddet tehdidi ile kişilerin paralarını alma, mallarına ve bedenlerine zarar verme en başta toplum huzurunu kaçıran olaylardır dolayısı ile mahkemelerin ceza takdir ederken ilke olarak kamu yararını korumaları esastır ancak ceza takdir edilirken esas gaye sanıkları topluma kazandırmak olduğundan sanıkların şahsi, ailevi ve ekonomik durumlarını da tespit ederek kişiselleştirilmiş cezalar öngörülmesi esastır. Bir başka ifade ile, mahkemeler sanıkların şahsi durumlarını göz ardı edip sadece işlenen suçlara ceza verecek olsa idi biz yargıçlara ihtiyaç da kalmazdı. Bu doğrultuda sanıkları topluma kazandıracak ve suç işleme eğiliminde olan kişilere caydırıcılık teşkil etmeyi aynı oranda sağlayacak sanık özelinde şahsileştirilmiş cezalar verilmesi gereklidir. Sanıkların genç suçlular olduğunu göz önüne aldığımız zaman öncelikle bu hususa değinmemiz gerekmektedir. Genç suçlular ahlaki akıl yürütme gelişimi tamamlanmamış bireyler olarak tanımlanır ve böyle bireylerin işlemiş olduğu suçlar anti-sosyal davranış temelinde açıklanır. Anti sosyal davranışlar, genellikle insanlara ve mülklerine saygı duymayı teşvik eden toplumların sosyal kurallarının ihlal edildiği davranışlardır.

Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin altında yatan sebepler hakkında birden çok teori vardır. Genel gerilim teorisine göre, aile üzerindeki ekonomik ve diğer baskılar suça ve diğer problem davranışlara yol açmaktadır. Sosyal öğrenme teorisine göre ise, olumlu ebeveyn modelinin kaybı çocuğu akranlarına ve diğer olumsuz koşullara karşı korumasız kılmaktadır. Genel olarak suça sürüklenen çocuklar açısından risk faktörleri zayıf ev ortamı, geniş aileler, erken yaşta anne olma, aile parçalanmaları, sevgi eksikliği ve reddetme, ihmalkârlık ve düşük sosyo ekonomik durum gibi etkenleri içermektedir.

Kararda değinilen bilimsel açıklamalara bakıldığında sebebi veya izahının ne olduğuna bakılmaksızın suça sürüklenen çocuklar açısından dünyanın eşit olmadığını görmekteyiz. Bir çocuğun düzgün gelişimi için aldığı gıdalar yanında ruhunun da doğru beslenmesi gereklidir. Ruhun temel gıdası ise ilgi ve sevgidir. Bunların eksikliği çocukları anti-sosyal davranışlara sürekler. Çocuklar doğacakları dünyayı belirleyemedikleri için geleceklerinde suça yatkınlık olup olmadığı da ellerinde olan bir seçim değildir. Aile sevgisi ve ilgisi ile büyüyen bir çocukla huzurumuzdaki sanıklar gibi bunlardan yoksun kalan çocuklar arasında hayata dair eşitlik yoktur. Huzurumuzdaki sanıklarından bir tanesi annesiz, diğeri babasız şeklide büyümüştür. Bu durum bu sanıkların tercihi değildir, hiçbir çocuğun da böyle bir tercihi olamaz. Dolayısı ile sanıklar gibi hayata dezavantajlı başlayan kişilere ceza takdir ederken mahkemeler bu dengeyi gözetmeli ve sanıkların büyüme şartlarındaki olumsuzlukları göz önüne almalıdır”

Başkan Fadıl Aksun kararın devamında son olarak genç suçlular için cezaevi şartlarına da değinilmesi gerektiğinin altını çizerek “Ahlaki akıl yürütme gelişimini tamamlamamış ve henüz karakter olarak olgunlaşmamış bir bireyi cezaevinde tutma olumsuzlukları da beraberinde getirecektir. Normalde genç suçlular ergenlik dönemi içinde büyüdükçe daha düşük oranda yeniden suç işleme eğiliminde olurlar ancak bu süreç cezaevinde geçirildiğinde ergenlerin ihtiyaç duyduğu sosyal ortamı ortadan kaldırdığından ve rol model olarak uzak durmaları gereken diğer suçluların arasında olgunlaştıklarından maalesef ki rehabilitasyondan ziyade yeni suçlular yaratıldığı sonucu ile karşı karşıya kalmaktayız” dedi.

Başkan Fadıl Aksun “Maalesef ülkemizde Fasıl 157 Çocuk Suçları Yasasında düzenlenmiş olmakla beraber Islah evleri ve ıslah okulları yoktur. Suç işleyen çocuk ve gençler yetişkinlerle birlikte aynı cezaevinde tutulmaktadır. Bu durum çocuk ve gençlere ceza takdir etme durumunda kalan her yargıç için yaman bir çelişki yaratmaktadır. Genç sanıkları cezaevine göndermemek için serbest mi bırakmalıyız yoksa toplumu risk altında bulundurmamak için tüm olumsuzlukları göz önüne alıp sanıkları cezaevine mi göndermeliyiz? Bu vicdani muhasebeyi her davada yaşamak yerine genç suçlular için ıslah evlerinin hayata geçirilmesi şarttır. Bugünün şartlarında bu olasılık olmadığından sanıkların cezaevinde kalacağı süreyi bu oranda azaltmamız gerekir. Sanıkların işlediği suç çok vahimdir. Sanıklar hiç tanımadığı bir kişiyi sırf parasını almak için demir çubukla dövmüşler ve kan içinde baygın şekilde bırakmışlardır. Bunun cezasını çekmeleri gerekir ancak cezanın süresini belirlerken yukarıdakileri de göz önün almak durumundayız” dedi.

Başkan Fadıl Aksun aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanıkları mahkûm oldukları davalardan 9 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

