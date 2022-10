Yargı, sistem karşısında çaresiz

Suça itilen çocuklar için, ülkede modern ceza infaz sistemine uygun çocuk rehabilite merkezlerinin olmayışı, bir kez daha yüzümüze tokat gibi çarptı

Kuzey Kıbrıs’ta suç işleyip Mahkemeler tarafından yargılanan ve hapislik cezası alan 16 yaşından küçük çocuklar, KKTC’de ‘Islah evi’ olmadığı için yapısı yetişkin suçluların bile rehabilite edilmesine uygun olmayan Merkezi Cezaevi’ne gönderiliyor. Fiziki yeterliliğini yıllar önce kaybeden Merkezi Cezaevi’nde; çocuk mahkûmlar cezalarını 18 yaş üstü mahkûmlarla aynı ortamda çekiyor. ‘Islah evinin’ olmayışı sebebiyle, cezaevinde farklı suçlardan sabıkası bulunan yetişkin mahkûmlarla aynı ortamda tutulan çocuklar, tahliye olduktan sonra yeni öğrendikleri suçlarla bulaşıp yeniden tutuklanıyor.Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıktan kısa bir süre sonra tutuklanan ‘Mülteciler’ arasında yaşları 13 ile 15 arasında iki mülteci çocuğun cezaevine gönderilmesi büyük tepkilere neden olmuştu. Gardiyanlar Birliği Başkanı Özgür Edebali’nin tepkisi ile yetkili merciler harekete geçmişti.Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, yargılanan iki gencin kararında ülkede ıslah evi’nin olmayışına isyan etmişti. Başkan Aksun “Maalesef ülkemizde Fasıl 157 Çocuk Suçları Yasasında düzenlenmiş olmakla beraber Islah evleri ve ıslah okulları yoktur. Suç işleyen çocuk ve gençler yetişkinlerle birlikte aynı cezaevinde tutulmaktadır. Bu durum çocuk ve gençlere ceza takdir etme durumunda kalan her yargıç için yaman bir çelişki yaratmaktadır. Genç sanıkları cezaevine göndermemek için serbest mi bırakmalıyız yoksa toplumu risk altında bulundurmamak için tüm olumsuzlukları göz önüne alıp sanıkları cezaevine mi göndermeliyiz? Bu vicdani muhasebeyi her davada yaşamak yerine genç suçlular için ıslah evlerinin hayata geçirilmesi şarttır” ifadelerini kullanmıştı.KKTC’de 16 yaşından küçük çocukların da suça itildiği ön plana çıkarken, Resmi verilere göre; küçük çocuk suçluklar da her türlü kriminal olaya bulaşabiliyor. Raporlarda, suça itilmiş çocukların sayısı ve karıştıkları suçlar yüzümüze tokat gibi vurdu. KKTC’de 10 yılda 850’si erkek 150’si kız çocuğu işledikleri suçlardan yargılanarak mahkûm oldu.