Yargı camiası, referandum konusunda heyecanlı

Şu an sayısı 8 olan ve önlerinde binin üzerinde dosya biriken Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını uzun soluklu 16’ya kadar artırılmasını öngören Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın onayına sunulacak

Şu an sayısı 8 olan ve önlerinde Binin üzerinde dosya biriken Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını uzun soluklu 16’ya kadar artırılmasını öngören Anayasa’nın 143. maddesine ilişkin değişiklik Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın onayına sunulacak.

Tüm yargı mensupları, söz konusu değişiklik ile yargının nefes alacağı, etkinliğinin artacağı konusunda hemfikir...

Sonuç, geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanması ile seçimin ilk turunda netleşecek.

Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısı 1985 Anayasası ile belirleniyor. Bu nedenle meclis onayı yetmiyor.

Daha önce pek çok konuda adeta “torba değişiklik” öneren Anayasa değişikliğinde referandum halkın onayından geçmemiş ve hızla çözülmesi gereken konular da askıda kalmıştı.

Yüksek Mahkeme’nin Anayasa’dan ve diğer yasalardan kaynaklanan görev ve yetkileri uyarınca yaptığı hizmetlerde ciddi artış nedeniyle hazırlanan değişiklikle, yapılan hizmetlerdeki artışa bağlı olarak yargı erkinin daha sağlıklı, hızlı hizmet edebilmesi ve adaletin erken tecelli etmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, halkın içinin rahat bir şekilde onaylayacağına inanç belirtti ve konu hakkında karmaşık ve üstü örtülü herhangi bir konunun söz konusu olmadığını vurguladı.

Birlik Başkanı Hasan Esendağlı, “referandumda sorulacak konu bir paket değil, yargıda ivedilikle çözümü gereken ilk ihtiyaç… Ülkemizde seçimler sık oluyor. Kritik konuları her seferinde bu şekilde referandumla çözmekte yarar var. Bilindiği gibi toplu olarak kafa karışıklığı doğuyor” değerlendirmesini yaptı.

